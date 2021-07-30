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Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
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30 липня 2021, 08:11 51

Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі

30 липня 2021, 08:11 51
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, ворог вів обстріли поблизу населених пунктів Широкине, Шуми, Південне та Водяне, що на Приазов'ї із гранатометів 120-го та 82-го калібру.

У напрямку Авдіївки бойовики вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначають у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні Операції об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил немає.

ООС війна обстріли військова техніка бойовики Донбас

 
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