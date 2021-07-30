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30 липня 2021, 10:59 237

У п'яти областях СБУ нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з РФ

30 липня 2021, 10:59 237
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Фото: СБУ
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Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу агітаторів, які поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ", - повідомили оперативники.

Під час обшуків за місцями проживання викритої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, на Закарпатті затримано посадовця місцевого підрозділу ДСНС на закликах до порушення територіальної цілісності України. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.

На Київщині було заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

В Одеській області викрито місцевого мешканця, який агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні.

На Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент.

На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, СБУ спіймала двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані щодо боєготовності армії.

РФ війна СБУ соцмережі інтернет

 
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