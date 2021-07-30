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30 июля 2021, 10:59 232

В пяти областях СБУ нейтрализовала группу интернет-агентов, которых координировали с РФ

30 июля 2021, 10:59 232
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Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению госграницы и захвату власти в Украине

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов с РФ", - сообщили оперативники.

Во время обысков по местам жительства разоблаченной агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, на Закарпатье задержан чиновник местного подразделения ГСЧС на призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Свои "публикации" он размещал в социальных сетях.

На Киевщине была заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен местный житель, который агитировал за изменения государственной границы.

На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей.

Напомним, СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные по боеготовности армии.

РФ война СБУ соцсети интернет

 
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