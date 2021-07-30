В пяти областях СБУ нейтрализовала группу интернет-агентов, которых координировали с РФ
Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению госграницы и захвату власти в Украине
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов с РФ", - сообщили оперативники.
Во время обысков по местам жительства разоблаченной агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Так, на Закарпатье задержан чиновник местного подразделения ГСЧС на призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Свои "публикации" он размещал в социальных сетях.
На Киевщине была заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.
В Одесской области разоблачен местный житель, который агитировал за изменения государственной границы.
На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент.
В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей.
Напомним, СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные по боеготовности армии.