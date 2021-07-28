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28 липня 2021, 15:45 11

СБУ на Черкащині затримала агента російської розвідки

28 липня 2021, 15:45 11
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента військової розвідки РФ на Черкащині.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес – службу спецслужби

За інформацією спецслужби затриманий - мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Мав спільника у Збройних силах

"Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти… Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них", - зазначаєтсья у повідомленні

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 13 липня СБУ заявила про затримання агента російської розвідки на Кіровоградщині

СБУ розвідка агентурна мережа держзрада Боєприпаси

 
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