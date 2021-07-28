СБУ на Черкащині затримала агента російської розвідки

Про це пише RegioNews з посиланням на прес – службу спецслужби

За інформацією спецслужби затриманий - мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Мав спільника у Збройних силах

"Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти… Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них", - зазначаєтсья у повідомленні

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 13 липня СБУ заявила про затримання агента російської розвідки на Кіровоградщині