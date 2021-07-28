Україна до кінця року отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від COVID-19 - прем'єр

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Україна до кінця року отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Як передає Regionews, про це під час засідання уряду заявив прем’єр - міністр Денис Шмигаль

"До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - наголосив очільник уряду.

За його словами, цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Нагадаємо, що в Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні