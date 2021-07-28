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28 июля 2021, 13:45 344

Украина до конца года получит более 47 миллионов доз вакцин от COVID-19 - премьер

28 июля 2021, 13:45 344
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Фото из открытых источников
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Украина до конца года получит более 47 миллионов доз вакцин от COVID-19

Как передает Regionews об этом во время заседания правительства заявил премьер - министр Денис Шмыгаль

"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Напомним, что в Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле

Кабмин Украина вакцина COVID-19 вакцинация

 
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