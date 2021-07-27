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27 липня 2021, 11:19 799

На Полтавщині під час конфлікту застрелили чоловіка

27 липня 2021, 11:19 799
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Фото: Нацполіція
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У місті Гребінка Лубенського району стався конфлікт між двома чоловіками. Один з них вистрелив в іншого із сигнального пістолета, внаслідок чого, той від отриманих травм загинув

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Полтавської області.

Слідчі з’ясували, що 66-річний власник домогосподарства під час сварки зробив постріл у бік чоловіка із сигнального пістолета.

50-річний чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці події", - повідомили у поліції.

Господарю будинку вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд узяв чоловіка під домашній арешт.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.

суд стрілянина зброя поліція пістолет

 
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