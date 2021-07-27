На Полтавщині під час конфлікту застрелили чоловіка
У місті Гребінка Лубенського району стався конфлікт між двома чоловіками. Один з них вистрелив в іншого із сигнального пістолета, внаслідок чого, той від отриманих травм загинув
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Полтавської області.
Слідчі з’ясували, що 66-річний власник домогосподарства під час сварки зробив постріл у бік чоловіка із сигнального пістолета.
50-річний чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці події", - повідомили у поліції.
Господарю будинку вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд узяв чоловіка під домашній арешт.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"