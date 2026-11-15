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18:40  15 листопада
На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян
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15 листопада 2026, 18:40

На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян

15 листопада 2026, 18:40
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Фото з відкритих джерел
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Військові показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку фронту. Українські дрони успішно атакували російські укриття

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу військових прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону. Українські дрони атакували вісім укриттів, вантажівку, склад пально-мастильних матеріалів і гармату росіян.

"За кожним таким результатом стоїть злагоджена робота команди. Пілоти, аналітики, техніки й водії — кожен фах важливий", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.

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