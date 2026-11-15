На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу військових прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону. Українські дрони атакували вісім укриттів, вантажівку, склад пально-мастильних матеріалів і гармату росіян.

"За кожним таким результатом стоїть злагоджена робота команди. Пілоти, аналітики, техніки й водії — кожен фах важливий", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.