На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян
Військові показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку фронту. Українські дрони успішно атакували російські укриття
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу військових прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону. Українські дрони атакували вісім укриттів, вантажівку, склад пально-мастильних матеріалів і гармату росіян.
"За кожним таким результатом стоїть злагоджена робота команди. Пілоти, аналітики, техніки й водії — кожен фах важливий", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
На Буковині військовий витратив гроші пораненого побратима на спа-салон
15 листопада 2026, 18:05Нафта, каучук і вертольоти: Сили оборони вдарили по російському ВПК у Татарстані
15 листопада 2026, 16:45Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у відбійник
15 листопада 2026, 16:15РФ атакувала енергетику: в кількох областях аварійні відключення світла
15 листопада 2026, 15:25В Івано-Франківську знайшли гранату прямо на лавці
15 листопада 2026, 14:50Українські військові "рознесли на шмаття" російські міномети
15 листопада 2026, 13:45У Краматорську росіяни атакували пожежну частину
15 листопада 2026, 13:10Чи такого захисту ми очікуємо від профільних правоохоронців?
15 листопада 2026, 12:25У Харкові росіяни атакували рятувальників
15 листопада 2026, 11:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »