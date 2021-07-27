У Києві невідомий влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні

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Столичні поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

У вівторок, 27 липня, вночі до поліцейських звернулись перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Правоохоронці вирушили на місце події, де затримали чоловіка. Його доставили до відділу поліції.

Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.