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15 листопада 2026, 16:45

Нафта, каучук і вертольоти: Сили оборони вдарили по російському ВПК у Татарстані

15 листопада 2026, 16:45
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Фото: Генштаб ЗСУ
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У Генштабі підтвердили, що в ніч на 15 листопада Сиили оборони завдали ударів по трьох підприємствах російського ВПК. Йдеться про каучук, з якого роблять шини для військових вантажівок

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Сили оборони вдарили по одному з головних нафтохімічних вузлів РФ, Нижньокамська в Татарстані. Під ударом були два підприємства, які постачають російські армії сировину та пальне.

"На перший погляд — мирна хімія. Насправді без цієї продукції не обходиться жодна армія: з синтетичного каучуку роблять шини для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачі, шланги й гумотехнічні вироби для техніки. А окремі види синтетичних каучуків стають зв'язувальною основою твердого ракетного палива, на якому літають і балістичні "Іскандери"", - розповіли в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.

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