У Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина
У столиці біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною, внаслідок чого постраждала людина
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Видання повідомляє, що біля станції метро сталася бійка, також було чутно шість пострілів.
Як видно з опублікованого відео, поранений чоловік лежав на землі нерухомо. Його забрала "швидка".
Поблизу із станцією метро "Палац Спорту" сталася бійка. Було чутно 6 пострілів. Після чого чоловік впав і більше не встає… Викликали швидку, яка терміново госпіталізували потерпілого.Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 24, 2021
Нагадаємо, у Черкасах 18 липня поблизу магазину "Лісовий" сталася стрілянина, внаслідок чого двоє чоловіків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.
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