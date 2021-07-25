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25 липня 2021, 11:12 428

У Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина

25 липня 2021, 11:12 428
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Фото з відкритих джерел
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У столиці біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною, внаслідок чого постраждала людина

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Видання повідомляє, що біля станції метро сталася бійка, також було чутно шість пострілів.

Як видно з опублікованого відео, поранений чоловік лежав на землі нерухомо. Його забрала "швидка".

Поблизу із станцією метро "Палац Спорту" сталася бійка. Було чутно 6 пострілів. Після чого чоловік впав і більше не встає… Викликали швидку, яка терміново госпіталізували потерпілого.

Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 24, 2021

Нагадаємо, у Черкасах 18 липня поблизу магазину "Лісовий" сталася стрілянина, внаслідок чого двоє чоловіків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Україна стрілянина Київ поранення Столиця

 
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