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15 листопада 2026, 18:05

На Буковині військовий витратив гроші пораненого побратима на спа-салон

15 листопада 2026, 18:05
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Фото з відкритих джерел
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На Буковині судили військового, який самовільно залишив частину. Виявилось, під час "відпочинку" він витрачав гроші з картки пораненого побратима

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

З березня 2023 року служив гранатометником одного з підрозділів морської піхоти у званні матроса. Влітку 2023 року він після лікування не повернувся до військової частини на Донеччини, а у березні 2026 року його затримали.

Як з'ясувалось, влітку 2025 року чоловік приїхав до матері на Прикарпаття. Її цивільний чоловік теж був військовим та повернувся з фронту після поранення. Мати пораненого бійця передала обвинуваченому банківську картку свого сина та попросила зняти з неї готівку. Однак чоловік забрав картку, грошей не повернув і перестав виходити на зв’язок.

Як з'ясувалось, всі гроші пораненого військового були витрачені на масаж, спа-салон та алкоголь. Загалом це понад 408 тисяч гривень.

Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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