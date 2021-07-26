Минцифры предлагает миллион за слом приложения " действие"

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Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти по поиску уязвимостей в приложении "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу Мінцифри.

"Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа-тестирование действие.Подписи. Призовой фонд: 1 млн грн", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.

Реализация багбаунти происходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и Агентства по международному развитию США USAID Ukraine - USAID Украина "кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины".

Напомним, что Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти по поиску уязвимостей в приложении "Дія" 8 декабря 2020 года.

Тогда была создана тестовая версия приложения, в которой не было персональных данных пользователей и никакой информации о них. Общий призовой фонд багбаунті составил почти 1 млн грн. Тогда в "Дії" не было обнаружено уязвимостей, которые бы влияли на безопасность.