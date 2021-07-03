На Вінниччині помер чоловік, який вакцинувався Pfizer

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Через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

В міністерстві зазначають, що щеплення мешканець Вінниччини отримав о 13:45. Протягом наступної години скарг на самопочуття він не мав. Але вже о 17:00 у пацієнта з’явилась нудота та втрата свідомості.

Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - повідомили в МОЗ.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим - стан задовільний.

Зазначається, що випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. У МОЗ наголосили, що летальні випадки після імунізації належати до випадкових подій та мають лише часовий зв’язок із попереднім щепленням.

Нагадаємо, на Одещині 23 березня померла жінка-військовослужбовець через 2 дні після отримання щеплення, а 24 березня у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Він мав серцево-судинні захворювання і діабет, а 15 березня йому зробили щеплення проти COVID-19.