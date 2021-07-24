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24 липня 2021, 12:58 347

На Херсонщині два села підтоплені вчорашніми зливами

24 липня 2021, 12:58 347
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Фото ДСНС
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23 липня через зливи підтопило будинки та присадибні ділянки у селах Зелене та Щасливцеве Генічеського району

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Херсонській області на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У с. Зелене Новотроїцької Територіальної громади підтопило 3 будинки та 3 присадибні ділянки.

В с. Щасливцеве Генічеської Територіальної громади затопило 4 будинки та 8 присадибних ділянок

На допомогу жителям селищ прибули рятувальники 3-го державного підрозділу. Для відкачки використовували мотопомпи.

Роботи з ліквідації наслідків підтоплення тривають. Всього відкачали 1250 куб. м води.

Як повідомлялося, учора в Бердянську загинули люди через обрив електропроводів. В результаті негоди, яка підтопила у Бердянську будинки та дороги, стався обрив проводів електропостачання на підтоплену ділянку. В результаті цього загинули двоє людей.

Також прикарпатців попередили про загрозу паводка - вода у річці піднялася на метр.

негода ДСНС Херсонська область підтоплення рятувальники

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