На Херсонщині два села підтоплені вчорашніми зливами

Фото ДСНС

23 липня через зливи підтопило будинки та присадибні ділянки у селах Зелене та Щасливцеве Генічеського району

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Херсонській області на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У с. Зелене Новотроїцької Територіальної громади підтопило 3 будинки та 3 присадибні ділянки.

В с. Щасливцеве Генічеської Територіальної громади затопило 4 будинки та 8 присадибних ділянок

На допомогу жителям селищ прибули рятувальники 3-го державного підрозділу. Для відкачки використовували мотопомпи.

Роботи з ліквідації наслідків підтоплення тривають. Всього відкачали 1250 куб. м води.

Як повідомлялося, учора в Бердянську загинули люди через обрив електропроводів. В результаті негоди, яка підтопила у Бердянську будинки та дороги, стався обрив проводів електропостачання на підтоплену ділянку. В результаті цього загинули двоє людей.