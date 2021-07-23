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23 липня 2021, 15:31 113

Купатися на одеських пляжах не рекомендують: названо причину

23 липня 2021, 15:31 113
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Фото: Facebook/Олег Ковтун
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У зв'язку зі зливами, які пройшли в Одесі 22 липня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію, тому фахівці рекомендують утриматися від купання, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.

Одеса пляж море Держспоживслужба негода

 
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