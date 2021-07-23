Купатися на одеських пляжах не рекомендують: названо причину

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У зв'язку зі зливами, які пройшли в Одесі 22 липня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію, тому фахівці рекомендують утриматися від купання, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.