Вода у річці піднялася на метр: прикарпатців попередили про загрозу паводка

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На Прикарпатті йдуть сильні дощі, внаслідок чого на метр піднявся рівень води у річці Прут

Про це у Facebook повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський, пише RegioNews.

Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс.

"Так, дякувати Богу, станом на зараз про підтоплення чи паводок говорити рано, але якщо дощі не зупиняться, не можемо виключати й такої ситуації", - зазначив Станіславський.

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що на Прикарпатті сьогодні очікують дощі та грози.

У мiсцях випадання сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв.

Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста.