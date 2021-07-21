Вода у річці піднялася на метр: прикарпатців попередили про загрозу паводка
На Прикарпатті йдуть сильні дощі, внаслідок чого на метр піднявся рівень води у річці Прут
Про це у Facebook повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський, пише RegioNews.
Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс.
"Так, дякувати Богу, станом на зараз про підтоплення чи паводок говорити рано, але якщо дощі не зупиняться, не можемо виключати й такої ситуації", - зазначив Станіславський.
В Івано-Франківській ОДА повідомили, що на Прикарпатті сьогодні очікують дощі та грози.
У мiсцях випадання сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв.
Нагадаємо, у Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста.