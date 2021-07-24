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24 июля 2021, 12:58 361

На Херсонщине два села подтоплены вчерашними ливнями

24 июля 2021, 12:58 361
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Фото ГСЧС
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23 июля из-за ливней подтопило дома и приусадебные участки в селах зеленое и Счастливцево Генического района

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области на странице в Facebook, передает RegioNews.

В с. Зеленое Новотроицкой территориальной общины подтопило 3 дома и 3 приусадебных участка.

В с. Счастливцево Генической территориальной общины затопило 4 дома и 8 приусадебных участков

На помощь жителям поселков прибыли спасатели 3-го Государственного подразделения. Для откачки использовали мотопомпы.

Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. Всего откачали 1250 куб. м воды.

Как сообщалось, вчера в Бердянске погибли люди из-за обрыва электропроводов. В результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок. В результате этого погибли два человека.

Также прикарпатцев предупредили об угрозе паводка - вода в реке поднялась на метр.

непогода ГСЧС Херсонская область подтопление спасатели

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