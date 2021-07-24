На Херсонщине два села подтоплены вчерашними ливнями
23 июля из-за ливней подтопило дома и приусадебные участки в селах зеленое и Счастливцево Генического района
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области на странице в Facebook, передает RegioNews.
В с. Зеленое Новотроицкой территориальной общины подтопило 3 дома и 3 приусадебных участка.
В с. Счастливцево Генической территориальной общины затопило 4 дома и 8 приусадебных участков
На помощь жителям поселков прибыли спасатели 3-го Государственного подразделения. Для откачки использовали мотопомпы.
Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. Всего откачали 1250 куб. м воды.
Как сообщалось, вчера в Бердянске погибли люди из-за обрыва электропроводов. В результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок. В результате этого погибли два человека.