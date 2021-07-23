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23 липня 2021, 09:59 21

В Україні знову вакцинували рекордну кількість українців за добу

23 липня 2021, 09:59 21
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 липня проти коронавірусу вакциновано 139 441 людину. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу - 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози -1 619 131 особа.

Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

Протягом доби працювали:

  • 743 мобільні бригади;
  • 2 672 пункти щеплення;
  • 171 центр вакцинації.

Нагадаємо, 21 липня вакциновано проти COVID-19 було 120 090 людей.

Раніше у МОЗ розповіли, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини.

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