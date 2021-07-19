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19 липня 2021, 20:41 16

ВООЗ цього тижня надасть Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко

19 липня 2021, 20:41 16
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Фото з відкритих джерел
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Всесвітня організація охорони здоров'я цього тижня надасть Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ, передає RegioNews.

На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування, - сказав він

Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а чи не "Дельта" це".

Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - уточнив він.

Як повідомлялося, в Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта". Захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття. Ще два випадки були зафіксовані раніше.

штам Дельта Віктор Ляшко МОЗ тести ВООЗ

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