За пів року до суду направлено понад 2 тис. обвинувальних актів стосовно правоохоронців і чиновників – ДБР

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Державне бюро розслідувань викрило злочини понад 2 тисяч чиновників, правоохоронців та працівників контролюючих органів влади за перше півріччя 2021 року

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства, передає RegioNews.

За перші шість місяців цього року ДБР направило до суду обвинувальні акти стосовно 2 тисяч 163 осіб, серед них: народні депутати, чиновники, судді, прокурори, - йдеться в повідомленні.

Як зазначено у звіті, бюро розслідувало переважно злочини, пов'язані з перевищенням влади та корупцією на всіх рівнях влади.

Як повідомлялося сьогодні, суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленського щодо можливої держзради через "вагнерівців".