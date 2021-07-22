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22 липня 2021, 15:56 332

У Києві судитимуть учасників організованої групи за підкуп правоохоронця

22 липня 2021, 15:56 332
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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До суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої групи у складі шести осіб, які намагались підкупити правоохоронця в обмін на захист від кримінальної відповідальності

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, слідчими встановлено, що організована група, промишляючи на території залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський", намагалася підкупити керівника територіального відділу поліції.

Зокрема, організатор злочинного угрупування пропонував правоохоронцю щотижневий "відкат" у розмірі 1200 доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, в обмін на гроші правоохоронець мав убезпечити злодіїв від притягнення до відповідальності. Однак він не пристав на пропозицію та повідомив про їхню пропозицію своє керівництво.

Шістьох учасників злочинного угруповання затримали безпосередньо під час передачі керівнику правоохоронного органу неправомірної вигоди у сумі 1200 доларів.

Раніше повідомлялось, що завідувачу складу спиртзаводу у Вінницькій області загрожує до 5 років позбавлення волі через нанесення державі збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

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