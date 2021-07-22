11:41  22 липня
На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники
13:26  22 липня
В Одесі обвалилася частина будівлі й розтрощила автівки
08:06  22 липня
Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
22 липня 2021, 17:11 48

На продажі комунального майна на Львівщині розікрали понад два мільйони

22 липня 2021, 17:11 48
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На Львівщині судитимуть організовану групу за заволодіння понад 2,3 млн грн під час викупу комунального майна. Серед обвинувачених - посадовець податкової служби, директор та заступник товариства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що задля заволодіння майном фігуранти штучно створювали податкові борги. Надалі, з метою їх погашення на комунальне майно накладались арешти, а згодом його викуповували за заниженою вартістю підконтрольні товариства.

Так, фігуранти справи організували схему викупу майна комунального підприємства Червоноградської міської ради, що перебувало в податковій заставі по заниженій на понад 2,3 млн грн вартості. Внаслідок чого було завдано збитки громаді міста на вказану суму.

До суду вже направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників групи.

За скоєне їм може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень.

суд прокуратура гроші розслідування підприємство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua