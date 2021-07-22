На продажі комунального майна на Львівщині розікрали понад два мільйони

Фото: Facebook

На Львівщині судитимуть організовану групу за заволодіння понад 2,3 млн грн під час викупу комунального майна. Серед обвинувачених - посадовець податкової служби, директор та заступник товариства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що задля заволодіння майном фігуранти штучно створювали податкові борги. Надалі, з метою їх погашення на комунальне майно накладались арешти, а згодом його викуповували за заниженою вартістю підконтрольні товариства.

Так, фігуранти справи організували схему викупу майна комунального підприємства Червоноградської міської ради, що перебувало в податковій заставі по заниженій на понад 2,3 млн грн вартості. Внаслідок чого було завдано збитки громаді міста на вказану суму.

До суду вже направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників групи.

За скоєне їм може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень.