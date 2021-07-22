Показники вже трьох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

У Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він становить 110%, хоча раніше був в межах 63,6% - 88,9%.

Крім цього, у Київський області динаміка рівня госпіталізацій складає 54,4%, а у Херсонській тримається на позначці 50,7%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники. Тож наразі Київська, Тернопільська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, раніше показникам "зеленої" зони не відповідали Одеська та Тернопільська області.