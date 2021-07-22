11:41  22 липня
На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники
08:53  22 липня
Негода в Україні забрала життя двох людей, семеро - у лікарні
08:06  22 липня
Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
22 липня 2021, 10:40 797

Показники вже трьох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

22 липня 2021, 10:40 797
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

У Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він становить 110%, хоча раніше був в межах 63,6% - 88,9%.

Крім цього, у Київський області динаміка рівня госпіталізацій складає 54,4%, а у Херсонській тримається на позначці 50,7%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники. Тож наразі Київська, Тернопільська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, раніше показникам "зеленої" зони не відповідали Одеська та Тернопільська області.

коронавірус Україна карантин вакцинація щеплення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua