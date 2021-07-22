Центри вакцинації запрацювали ще у чотирьох містах Київської області

Фото з відкритих джерел

В Київській області 22 липня відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА у Facebook.

Зокрема, запрацювали пункти вакцинації у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.

Всього в Київській області працюють 15 центрів масової вакцинації від COVID. Чотири з них знаходяться в Білій Церкві.

Нагадаємо, що у Києві почали робити щеплення вакциною від Moderna.