Центри вакцинації запрацювали ще у чотирьох містах Київської області
В Київській області 22 липня відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА у Facebook.
Зокрема, запрацювали пункти вакцинації у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.
Всього в Київській області працюють 15 центрів масової вакцинації від COVID. Чотири з них знаходяться в Білій Церкві.
Нагадаємо, що у Києві почали робити щеплення вакциною від Moderna.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"