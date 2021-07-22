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22 липня 2021, 15:03 34

Центри вакцинації запрацювали ще у чотирьох містах Київської області

22 липня 2021, 15:03 34
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Фото з відкритих джерел
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В Київській області 22 липня відкрилися нові центри вакцинації від коронавірусу

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА у Facebook.

Зокрема, запрацювали пункти вакцинації у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.

Всього в Київській області працюють 15 центрів масової вакцинації від COVID. Чотири з них знаходяться в Білій Церкві.

Нагадаємо, що у Києві почали робити щеплення вакциною від Moderna.

Київська область Україна вакцина вакцинація коронавірус

 
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