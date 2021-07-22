В Хмельницкой ОГА опровергли слова Ляшко о неработающих пунктах вакцинации в области

Фото из открытых источников

В Хмельницкой облгосадминистрации опровергли слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о том, что в области из 80 работает только 28 пунктов вакцинации

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александр Завроцкий, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

С чего взята такая информация, на основании чего это сделано - мне трудно сказать. Но мы сегодня будем этим вопросом заниматься. Откуда у министра взялась такая информация. Но сейчас все пункты работают и обеспечены вакциной, - сказал он.

По словам чиновника, то, как работают пункты - "это уже идеология руководителей ПМСП".

Задача департамента здравоохранения - научить специалистов, как правильно проводить прививки той или иной вакциной и обеспечить их препаратами, - сказал он.

По его словам, в пунктах вакцинации делают прививки вакциной Coronavac и AstraZeneca.

Как сообщалось, вчера министр здравоохранения Ляшко заявил, что 40% пунктов вакцинации от коронавируса в Украине не работают. Среди прочего, он отметил, что в Хмельницкой области работает только 28 из 80 пунктов.