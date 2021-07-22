11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 16:11 17

В Хмельницкой ОГА опровергли слова Ляшко о неработающих пунктах вакцинации в области

22 июля 2021, 16:11 17
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой облгосадминистрации опровергли слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о том, что в области из 80 работает только 28 пунктов вакцинации

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александр Завроцкий, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

С чего взята такая информация, на основании чего это сделано - мне трудно сказать. Но мы сегодня будем этим вопросом заниматься. Откуда у министра взялась такая информация. Но сейчас все пункты работают и обеспечены вакциной, - сказал он.

По словам чиновника, то, как работают пункты - "это уже идеология руководителей ПМСП".

Задача департамента здравоохранения - научить специалистов, как правильно проводить прививки той или иной вакциной и обеспечить их препаратами, - сказал он.

По его словам, в пунктах вакцинации делают прививки вакциной Coronavac и AstraZeneca.

Как сообщалось, вчера министр здравоохранения Ляшко заявил, что 40% пунктов вакцинации от коронавируса в Украине не работают. Среди прочего, он отметил, что в Хмельницкой области работает только 28 из 80 пунктов.

Также в Украине 21 июля начался пятый этап COVID-вакцинации.

Виктор Ляшко министр Минздрав вакцинация Хмельницкая область ОГА

На Хмельнитчине депутаты Каменец-Подольского горсовета заблокировали работу сессии и повредили микрофон
22 июля 2021, 15:48
Центры вакцинации заработали еще в четырех городах Киевской области
22 июля 2021, 15:03
Показатели уже трех областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина
22 июля 2021, 10:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram