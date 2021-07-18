10:38  18 липня
Коронавірус в Україні: майже три сотні нових випадків за добу
10:59  18 липня
З'явилися перші версії причин учорашнього падіння вертольота під Миколаєвом
17:57  18 липня
На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
18 липня 2021, 15:36 793

На Сумщині невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України

18 липня 2021, 15:36 793
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня троє невідомих людей напали на українських прикордонників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Троє нападників завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Нападникам також вдалося забрати табельну зброю.

Триває пошук причетних до нападу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями 262 (викрадення вогнепальної зброї) та 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) Кримінального кодексу. Окремі частини цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

На місце події виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Разом з тим, у Держприкордонслужбі наразі не можуть надати точну інформацію щодо того, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Речник пресслужби відомства зазначив, що скоріш за все, це таки була територія України.

У ДПСУ підкреслюють: вважають таку атаку на прикордонників спробою залякування.

Нападники втекли вглиб території України. Скоріш за все, напад стався саме з території України. Усі подальші обставини встановить слідство, – розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Наразі кордон посилено охороняють. Злочинців, які вчинили напад, розшукують.

На щастя, військовослужбовці залишилися живими. Вони отримали тілесні ушкодження, але їхній стан здоров'я задовільний.

Як повідомлялося, 15 липня СБУ затримала контрабандистів, що везли до Росії комплектуючі до "штурмовика".

13 липня СБУ заявляла про затримання агента російської розвідки. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою.

РФ зброя прикордонники кордон напад Держприкордонслужба

СБУ знайшла схрон бойовиків "Л\ДНР" для диверсій та тайник зі зброєю поблизу аеропорту "Запоріжжя"
16 липня 2021, 14:15
В Одесі 17 озброєних осіб намагалися зірвати земельний аукціон
15 липня 2021, 16:38
КПВВ "Чаплинка" не працюватиме ще місяць: у чому причина
15 липня 2021, 12:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram