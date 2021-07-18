На Сумщині невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України

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На українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня троє невідомих людей напали на українських прикордонників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Троє нападників завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Нападникам також вдалося забрати табельну зброю.

Триває пошук причетних до нападу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями 262 (викрадення вогнепальної зброї) та 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) Кримінального кодексу. Окремі частини цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

На місце події виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Разом з тим, у Держприкордонслужбі наразі не можуть надати точну інформацію щодо того, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Речник пресслужби відомства зазначив, що скоріш за все, це таки була територія України.

У ДПСУ підкреслюють: вважають таку атаку на прикордонників спробою залякування.

Нападники втекли вглиб території України. Скоріш за все, напад стався саме з території України. Усі подальші обставини встановить слідство, – розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Наразі кордон посилено охороняють. Злочинців, які вчинили напад, розшукують.

На щастя, військовослужбовці залишилися живими. Вони отримали тілесні ушкодження, але їхній стан здоров'я задовільний.

Як повідомлялося, 15 липня СБУ затримала контрабандистів, що везли до Росії комплектуючі до "штурмовика".

13 липня СБУ заявляла про затримання агента російської розвідки. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою.