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21 липня 2021, 11:56 420

У Харкові скажений тхір покусав подружжя: один з районів міста - на карантині

21 липня 2021, 11:56 420
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові скажений тхір покусав господарів, внаслідок чого у місті запровадили карантин у частині Немишлянського району

Про це розповів "Суспільному" головний ветеринарний інспектор регіону Дмитро Волошко, пише RegioNews.

"Тварина хворіла, родина звернулася до приватної лікарні. Ветлікар оглянув тхора та сказав, що допомогти не може, тому що тхір вже у стані коми. Через 15 хвилин він помер. Ветлікар порадив звернутися до лабораторії для діагностики, щоб виключити сказ. Люди відвезли тварину до лабораторії, де й діагностували сказ", — сказав Волошко.

За даними Харківської міської ради, тхір жив у квартирі в провулку Снігурівському, 9. Тварина вкусила власника, коли той намагався йому допомогти. 16 липня тхір вмер. Родина звернулася до травмпункту.

"Зараз контактні особи знаходяться на лікуванні у Харківській міській лікарні №2 та у Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1", — йдеться у повідомленні міськради.

Через випадок сказу комісія запровадила карантин у частині Немишлянського району, обмеженій вулицею Харківських Дивізій, Московським проспектом, бульваром Богдана Хмельницького, вулицею Танкопія. Ветлікарі обходитимуть будинки у районі та рекомендуватимуть щепити тварин від сказу.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті виявили сказ.

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