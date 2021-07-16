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16 липня 2021, 14:15 475

СБУ знайшла схрон бойовиків "Л\ДНР" для диверсій та тайник зі зброєю поблизу аеропорту "Запоріжжя"

16 липня 2021, 14:15 475
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Служба безпеки України знайшла у Запорізькій та Одеській областях чотири схрони зі зброєю та боєкомплектами.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт спецслужби.

За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.

З цього схрону правоохоронці вилучили: тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;

15 реактивних протитанкових гранат;

57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;

20 г гексогену;

1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", правоохоронці знайшли: пластичну вибухову речовину вагою 120 г;

8 підривачів;

детонуючий шнур;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5;

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тис. патронів різного калібру;

Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:

15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;

майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ знайшли схрон неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.

У тайнику знайшли

2 реактивні протитанкові гранати;

7 гранат РГД і Ф-1;

3 гранати для підствольного гранатомета;

понад 400 набоїв різного калібру.

Нагадаємо, що 14 червня пперативники Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї.

СБУ схрон зброя співробітник Граната

 
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