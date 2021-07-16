СБУ знайшла схрон бойовиків "Л\ДНР" для диверсій та тайник зі зброєю поблизу аеропорту "Запоріжжя"
Служба безпеки України знайшла у Запорізькій та Одеській областях чотири схрони зі зброєю та боєкомплектами.
Про це пише Regionews з посиланням на сайт спецслужби.
За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.
З цього схрону правоохоронці вилучили: тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
15 реактивних протитанкових гранат;
57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
20 г гексогену;
1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", правоохоронці знайшли: пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
8 підривачів;
детонуючий шнур;
2 реактивні протитанкові гранати;
3 гранати Ф-1 і РГД-5;
9 магазинів до автоматичної зброї;
майже 2 тис. патронів різного калібру;
Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:
15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ знайшли схрон неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.
У тайнику знайшли
2 реактивні протитанкові гранати;
7 гранат РГД і Ф-1;
3 гранати для підствольного гранатомета;
понад 400 набоїв різного калібру.
Нагадаємо, що 14 червня пперативники Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї.