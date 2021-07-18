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18 июля 2021, 12:09 2743

Министр Кубраков продал свой бизнес за почти 10 млн грн

18 июля 2021, 12:09 2743
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Фото из открытых источников
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Недавно назначенный министр инфраструктуры Александр Кубраков продал свою часть бизнеса в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и ЖКХ

Об этом Александр Кубраков сообщил на своем Facebook, передает RegioNews.

Попав в список кандидатов в надепы от "Слуги народа", Александр Кубраков передал свою часть бизнеса под управление. Сейчас он и вовсе решил продать свои активы.

Кубраков продал бизнес за почти 10 миллионов гривен

В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Подготовка к сделке длилась несколько месяцев и наконец была завершена, – написал Кубраков.

Министр инфраструктуры рассказал: был соучредителем фирмы, которая специализируется на управлении недвижимостью и ЖКХ-услугах. Она вышла на рынок в более 10 городах Украины.

Он добавил: результаты этой оферты должным образом показаны в его декларации на сайте НАПК.

Из нее понятно, что Александр Кубраков получил 9 миллионов 862 тысячи гривен за отчуждение имущества в пользу Руслана Крамаренко.

Как сообщалось, 20 мая Кубракова назначили министром инфраструктуры.

Мининфраструктуры министр Александр Кубраков бизнес продажа декларации

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