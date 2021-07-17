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17 липня 2021, 16:09 374

У Мелітополі під час пожежі в котеджному містечку згоріла квартира мера

17 липня 2021, 16:09 374
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15 липня у Мелітополі сталася пожежа в котеджному містечку, де за інформацією ЗМІ, мають нерухомість мер Мелітополя Іван Федоров і нардеп Сергій Мінько

Про це повідомляють Нацполіція, місцеве видання Ріа-Мелітополь, передає Regionews.

Відомо, що горів дах у двоповерховому житловому будинку на дев’ять квартир по вул. Кизиярського, 48. Полум'я охопило 450 кв м. Жертв і постраждалих немає. Для ліквідації пожежі було задіяно 35 рятувальників і сім одиниць техніки.

На місці події, крім рятувальників, працювали СБУ та поліція. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Нацполіціі повідомляють, що розглядають кілька причин виникнення пожежі, зокрема, коротке замикання або підпал.

Згодом мер Мелітополя Іван Федоров сайту Ріа-Мелітополь підтвердив, що йому належить одна з квартир, що постраждала під час пожежі.

У четвер на території міста Мелітополя сталася надзвичайна подія - була пожежа на території котеджного містечка, що знаходиться на вулиці Кізіярівська, спалахнуло одразу майже 8 квартир. В одній з цих квартир також проживав і я”, - сказав Федоров.

Він додав, що через спекотну погоду пожежа розповсюдилась дуже швидко. Міський голова подякував працівникам ДСНС, поліції, СБУ, прокуратурі за те, що оперативно спрацювали на місці події.

Вже третій день працює спеціальна лабораторія, яка має встановити причини цієї пожежі”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС.

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