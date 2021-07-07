У Харкові вночі горіли чотири тютюнові кіоски
У Харкові рятувальники в ніч на 7 липня ліквідували чотири пожежі у пересувних тютюнових кіосках
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області.
Всі пожежі сталися у різних районах міста. Перша, близько 2:30 — на вул. Валентинівській, 21, друга - на проспекті Науки, 60а, там вогонь також пошкодив автомобіль Renault Trafic, третя - на проспекті Московському, 190/1 - там горіла ганчірка на причепі пересувного кіоску. Також кіоск спалахнув на проспекті Московському, 144.
"Попередня версія причин виникнення усіх чотирьох пожеж — занесення відкритого джерела вогню", — кажуть у ДСНС.
Нагадаємо, днями у Харкові з палаючої квартири врятували чотирьох осіб.
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