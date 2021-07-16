Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" з боку окупантів і один перетин лінії розмежування ворожим БПЛА

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Від початку доби обліковано 1 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм, - йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, вчора окупанти на Донбасі поранили п'ятьох наших захисників. У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню.