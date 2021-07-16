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16 липня 2021, 18:06 1836

У Житомирі збудують патронний завод

16 липня 2021, 18:06 1836
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Фото з відкритих джерел
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У промисловій зоні Житомира буде збудувано патронний завод

Як пише Regionews з посиланням на сайт Житомирської міськради, 16 липня місцеві депутати надали згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".

"Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та високотехнологічні технології"…, - зауважив міський голова Сергій Сухомлин.

Він нагадав, що після втрати у 2014 році патронного заводу було багато спроб побудувати новий і висловив впевненість, що підприємство з’явиться у Житомирі

Зазначено, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування.

"У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю…", - додає міський голова. Сергій Сухомлин також зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Нагадаємо, що патронний завод залишився на тимчасово окупованій території у Луганську.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва домовлено з канадською компанією про створення потужностей патронного виробництва в Україні - спільно з інвестором із Канади і підприємством "Укроборонпрому"

Укроборонпром Житомир Завод ООС Канада

 
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