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Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" со стороны оккупантов и одно пересечение линии разграничения вражеским БПЛА
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16 июля 2021, 18:41 14

Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" со стороны оккупантов и одно пересечение линии разграничения вражеским БПЛА

16 июля 2021, 18:41 14
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Фото из открытых источников
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С начала суток учтено 1 нарушение режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм, - говорится в сообщении.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе ранили пятерых наших защитников. В четверг, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня.

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