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Окупанти на Донбасі поранили п'ятьох наших захисників
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16 липня 2021, 08:07 59

Окупанти на Донбасі поранили п'ятьох наших захисників

16 липня 2021, 08:07 59
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ворог відкривав вогонь неподалік Причепилівки, Новоолександрівки, Нью-Йорк та біля Широкиного.

Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї, а у районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний", - повідомили у штабі.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У четвер, 16 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 14 липня окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців.

ООС

 
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