Окупанти на Донбасі поранили п'ятьох наших захисників
У четвер, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Ворог відкривав вогонь неподалік Причепилівки, Новоолександрівки, Нью-Йорк та біля Широкиного.
Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї, а у районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний", - повідомили у штабі.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
У четвер, 16 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Нагадаємо, 14 липня окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців.