На Донбасі від ворожого вогню загинув український захисник

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, бойовики вели обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Новозванівки та Водяного, що на Приазов'ї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру, а поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського окупанти обстрілювали позиції ООС з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски бойовики тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели вогонь поблизу населених пунктів Зайцеве, Невельське, Новотошківське та Піски. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.