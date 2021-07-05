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05 липня 2021, 12:53 45

МОЗ зареєструвало в Україні нову вакцину від коронавірусу

05 липня 2021, 12:53 45
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Потребує вакцина температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли Україні чекати нових поставок COVID-вакцин.

вакцина

 
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