МОЗ зареєструвало в Україні нову вакцину від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Потребує вакцина температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, коли Україні чекати нових поставок COVID-вакцин.