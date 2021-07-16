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16 июля 2021, 09:44 52

В Украине снова установили рекорд по COVID-прививкам за сутки

16 июля 2021, 09:44 52
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Фото из открытых источников
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В Украине в течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек, что является новым рекордом привитых за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав, пишет RegioNews.

Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированные - 54 374 человека.

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.

Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты.

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