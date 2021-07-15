В Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання виробника

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На прохання компанії-виробника в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу: тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця, а не п'яти днів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що в травні 2021 року після серії нових досліджень виробник вакцини Pfizer звернувся до регуляторів в сфері охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга і дозволити зберігати нерозведений препарат при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Європейський, британський і американські регулятори вже змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.

24 червня Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга. МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня.

Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інструкція до нових партій вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.

Як повідомлялося, на Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer.