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15 липня 2021, 19:41 1426

В Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання виробника

15 липня 2021, 19:41 1426
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Фото з відкритих джерел
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На прохання компанії-виробника в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу: тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця, а не п'яти днів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що в травні 2021 року після серії нових досліджень виробник вакцини Pfizer звернувся до регуляторів в сфері охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга і дозволити зберігати нерозведений препарат при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Європейський, британський і американські регулятори вже змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.

24 червня Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга. МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня.

Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інструкція до нових партій вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.

Як повідомлялося, на Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer.

Тепер МОЗ перевіряє дотримання умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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