17:41  15 июля
Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
18:20  15 июля
Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 19:41 1442

В Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса по просьбе производителя

15 июля 2021, 19:41 1442
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По просьбе компании-производителя в Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса: теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца, а не пяти дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство Здравоохранения.

Сообщается, что в мае 2021 года после серии новых исследований производитель вакцины Pfizer обратился к регуляторам в сфере здравоохранения с просьбой ослабить требования к холодовой цепи и позволить неразведенный препарат хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Европейский, британский и американские регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня Министерство здравоохранения Украины получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи. Минздрав рассмотрел его и разрешил после разморозки хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня.

Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

Как сообщалось, на Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer.

Теперь Минздрав проверяет соблюдение условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Pfizer COVID-19 вакцина Минздрав производство

Стало известно, когда в Одессе будут делать COVID-прививку вакциной Pfizer
15 июля 2021, 14:53
В Минздраве не исключают нового локдауна осенью
15 июля 2021, 12:21
В Черновцах в течение трех дней можно будет вакцинироваться от коронавируса
15 июля 2021, 11:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua