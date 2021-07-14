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14 липня 2021, 09:51 656

У ставку на Чернігівщині потонули двоє братів

14 липня 2021, 09:51 656
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Фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині у місцевому ставку потонули двоє дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Трагедія сталася 13 липня поблизу с. Слобідка, на Чернігівщині. У штучній водоймі потонули два брата 10-ти та 14-ти років. Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися. Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми.

Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки. До приїзду рятувальників тіла загиблих дітей на берег дістали поліцейські.

Нагадаємо, днями на Хмельниччині втопилася дитина.

Також повідомлялося, що в Україні за 11 липня потонула рекордна кількість людей.

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