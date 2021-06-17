У Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком

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Під час розгляду поправок до законопроєкту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення між депутатами ОПЗЖ і "Слуги народу" сталася бійка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту на телеканалі "Рада".

Так, під час виступу голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва щодо даного законопроєкту, його у парламенті обступили депутати із фракції ОПЗЖ і почали доводити йому свою точку зору щодо документа.

Потураєв під час обговорення правок сказав, що "ця позиція немає нічого спільного зі змістом правок".

Після того, як Потураєв запропонував народу "витягти оцю фракцію, сукупні статки якої співмірні з річним бюджетом України, і розстріляти", до нардепа підбіг Ілля Кива та інші колеги по ОПЗЖ. Позаду Потураєва між Кивою та "слугою" Миколою Тищенко почалася бійка.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Верховної Ради заступник голови парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що народний депутат Василь Вірастюк офіційно став членом депутатської фракції партії "Слуга народу".