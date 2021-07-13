Хакеры снова атаковали сайты Президента и СБУ

Фото из открытых источников

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовала очередные кибератаки на официальные сайты Президента Украины и Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Госспецсвязи, передает RegioNews.

Были осуществлены DDoS-атаки на сайты Президента и СБУ. Силами киберзащиты Госспецсвязи все кибератаки нейтрализованы.

Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу, – заявил заместитель главы службы Виктор Жора.

Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того, заблокировали более 250 DDoS-атак.

В службе напомнили, что на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.

Госспецсвязи призывает в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.

Ранее сообщалось, что в Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов.