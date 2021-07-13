14:21  13 июля
На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
13:21  13 июля
Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
08:36  13 июля
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 16:39 281

Хакеры снова атаковали сайты Президента и СБУ

13 июля 2021, 16:39 281
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовала очередные кибератаки на официальные сайты Президента Украины и Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Госспецсвязи, передает RegioNews.

Были осуществлены DDoS-атаки на сайты Президента и СБУ. Силами киберзащиты Госспецсвязи все кибератаки нейтрализованы.

Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу, – заявил заместитель главы службы Виктор Жора.

Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того, заблокировали более 250 DDoS-атак.

В службе напомнили, что на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.

Госспецсвязи призывает в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.

Ранее сообщалось, что в Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов.

кибератака киберзащита хакеры госспецсвязь сайт

Стало известно, почему "лег" сайт Военно-Морских сил Украины
09 июля 2021, 22:17
СНБО будет защищать информпространство Украины от запрещенных вебсайтов по-новому
09 июля 2021, 21:32
В Госспецсвязи объяснили, почему вчера "легли" сайты госструктур
07 июля 2021, 18:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua