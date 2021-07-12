09:11  12 липня
В Україні COVID-19 виявили ще у майже 200 осіб, у трьох областях - жодного зараження
09:35  12 липня
Військові у центрі Маріуполя встановили рекорд з прапором України
08:04  12 липня
Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 08:04 53

Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник

12 липня 2021, 08:04 53
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 11 липня, проросійські бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що в районі населеного пункту Піски ворог двічі обстрілював наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також велися обстріли поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Широкиного та у напрямку Авдіївки.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 12 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 липня окупанти на Донбасі знову вбили захисника України - він отримав поранення несумісні з життям.

ООС Україна війна обстріли окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram