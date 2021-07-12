Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник

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У неділю, 11 липня, проросійські бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що в районі населеного пункту Піски ворог двічі обстрілював наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також велися обстріли поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Широкиного та у напрямку Авдіївки.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 12 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 липня окупанти на Донбасі знову вбили захисника України - він отримав поранення несумісні з життям.