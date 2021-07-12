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12 липня 2021, 13:06 41

У МОЗ підтвердили, що Pfizer доступний усім охочим, але є умова

12 липня 2021, 13:06 41
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Фото з відкритих джерел
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Антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим, однак з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначають, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

У МОЗ також нагадали, що в Україні щодня працює до 2 тис. пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

Станом на 12 липня Україна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

Нагадаємо, що на минулих вихідних почали щеплювати у центрах масової вакцинації вакциною Pfizer, першим став Чернігів.

вакцина COVID-19 Pfizer вакцинація Astrazeneca/Covishield

 
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