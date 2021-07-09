13:11  09 липня
У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
11:49  09 липня
Від початку липня на водоймах загинули 10 дітей та 55 дорослих
18:12  09 липня
Доба в ООС: шість обстрілів з боку окупантів
UA | RU
UA | RU
09 липня 2021, 18:03 186

МОЗ рекомендує вакцинуватися від COVID-19 онкохворим

09 липня 2021, 18:03 186
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих дженел
Читайте также
на русском языке

Хворі на рак українці важко переносять коронавірусну інфекцію, тому їм необхідно вакцинуватися від COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У відомстві зазначили, що разом з онкохворими щеплення від коронавірусу можуть зробити їх рідні та люди, які живуть з ними або надають їм допомогу.

При цьому в МОЗ зазначили, що терапія, яку проходять хворі на рак, може вплинути на ефективність щеплення. Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) розробила рекомендації щодо вакцинації онкохворих:

при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - через три місяці;

при інтенсивній цитотокічній хіміотерапії - після оновлення абсолютної кількості нейтрофілів;

при хірургічному втручанні - за 48 годин до операції або через 14 днів після.

В інших випадках вакцинуватися можна в будь-який час. В НТГЕІ прийшли до висновку, що хворі на рак можуть вибрати будь-яку вакцину від коронавірусу, зареєстрованої в Україні.

Як повідомлялося, в Україні за добу вакцинували більше 109 тисяч осіб від COVID - 109 160 людей. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людини.

Учора стало відомо, що мільйон українців повністю щеплено проти COVID.

вакцина МОЗ хворі вакцинація онко

COVID в Україні: за добу зафіксовано 655 випадків зараження
09 липня 2021, 08:51
Україна має домовленості про поставки достатньо вакцини для щеплення всіх українців, - Шмигаль
08 липня 2021, 18:33
Для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт
08 липня 2021, 13:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua