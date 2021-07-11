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11 липня 2021, 15:12 383

Головний санлікар передбачив терміни поставки вакцини Johnson&Johnson в Україну

11 липня 2021, 15:12 383
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Фото з відкритих джерел
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Вакцина від коронавірусу Janssen виробника Johnson&Johnson, для застосування якої достатньо однієї дози, зʼявиться в Україні "ще не скоро"

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі Україна 24, передає RegioNews.

За словами Кузіна, Україна зараз веде переговори щодо вакцини Johnson&Johnson, яку зареєструвало Міністерство охорони здоровʼя. Однак розраховувати на те, що вона скоро зʼявиться в Україні, поки не варто.

Є кілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну, — сказав Кузін.

Він також зазначив, що в Україні вже 390 осіб отримали вакцину Johnson&Johnson. Це стало можливим для співробітників однієї з приватних компаній, вакцинацію яких профінансували США.

Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться, — розповів Кузін.

Як повідомлялося, вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво.

Також прем'єр Шмигаль заявив, що Україна має домовленості про поставки достатньо вакцини для щеплення всіх українців.

8 липня стало відомо, що мільйон українців повністю щеплено проти COVID.

США вакцина Лікар Ігор Кузін Johnson&Johnson

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