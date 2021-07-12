09:11  12 липня
В Україні COVID-19 виявили ще у майже 200 осіб, у трьох областях - жодного зараження
09:35  12 липня
Військові у центрі Маріуполя встановили рекорд з прапором України
08:04  12 липня
Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 09:11 333

В Україні COVID-19 виявили ще у майже 200 осіб, у трьох областях - жодного зараження

12 липня 2021, 09:11 333
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Минулої доби, 11 липня, в Україні виявили 174 нових випадків коронавірусу

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ, у Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях не зафіксували жодного зараження.

За вчора госпіталізували 266 осіб; померли 7 людей; одужали – 236 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram