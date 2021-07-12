В Україні COVID-19 виявили ще у майже 200 осіб, у трьох областях - жодного зараження

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Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ, у Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях не зафіксували жодного зараження.

За вчора госпіталізували 266 осіб; померли 7 людей; одужали – 236 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу.