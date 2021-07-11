За добу в Україні вакцинувалося понад 42 тис. осіб, більше половини з них уже повністю імунізовані

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42 308 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 10 липня 2021 року. Одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані - 21 234 людини

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.

Також станом на 10 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.

Протягом доби працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення, 148 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 462 976 щеплень.

Як повідомлялося щодо COVID-19 в Україні, зафіксовано менше трьох сотень нових захворювань за добу.